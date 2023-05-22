الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 2023 في الأسواق

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا اليوم الأثنين 22 مايو بعد ثبات في الأسعار الذي استمر مايقرب عن شهر، حيث تراجعت الأسعار جنيهان في الكيلو حيث بلغ سعر كيلو الدواجن اليوم  63 جنيها للكيلو مقابل 65 جنيها للكيلو  أمس في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين

وتستعرض الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعارالفراخ البيضاء اليوم الأثنين 22 مايو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء مابين 62.00 جنيه إلي 63.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو، وتصل إلي المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 70 جنيها للكيلو.

أسعارالفراخ الساسو اليوم الأثنين 22 مايو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو مابين 70.00 جنيه إلي 71.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين  22 مايو، وتصل إلي المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 75 جنيها للكيلو.

أسعارالفراخ البلدي اليوم الأثنين 22 مايو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي مابين 90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين  22 مايو، وتصل إلي المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 100جنيها للكيلو.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 22 مايو 2023

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أسعارالفراخ الأمهات اليوم الأثنين 22 مايو 2023

سجلت أسعارلحم أمهات أبيض مابين  57.00 جنيه إلي  58.00 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأثنين  22 مايو، وتصل إلي المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 62 جنيها للكيلو

اسعار مجزأت الدواجن اليوم الأثنين 22 مايو 2023 

بلغت أسعار البانيه اليوم 163 جنيها للكيلواليوم الأثنين 22 مايو في الأسواق الشعبية.

بلغت أسعار الأوراك 80 جنيها للكيلواليوم الأثنين 22 مايو في الأسواق الشعبية.

بلغت أسعار الكبد والقوانص 68 جنيها للكيلواليوم الأثنين 22 مايو في الأسواق الشعبية.

بلغت أسعار الأجنحة 60 جنيها اليوم الأثنين 22 مايو في الأسواق الشعبية.

اسعارالفراخ أسعارالفراخ الساسو أسعارالفراخ البلدي أسعارالفراخ الأمهات اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعارالفراخ البيضاء اليوم

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