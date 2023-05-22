الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء المحطات الوسيطة بالقناطر وبنها وتطوير الخانكة

اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع فريق شركة كيمونكس العاملة في مجال الاستشارات الهندسية للمشروعات البيئية، لمناقشة عدد من المشروعات التي تعمل المحافظة على تنفيذها في قطاع البيئة ومنظومة جمع وتدوير المخلفات، ومن بينها مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقناطر الخيرية والمحطة الوسيطة لجمع القمامة بقرية مرصفا بمدينة بنها ومشروع تطوير منطقة العكرشة الصناعية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تولي ملف النظافة وجمع المخلفات وتدويرها اهتمامًا بالغًا من خلال إنشاء المحطات المتطورة التي تستوعب أكبر قدر من المتولد اليومي من المخلفات والاستفادة منها، من خلال خطوط الفرز والتدوير المقرر إنشاؤها بتلك المحطات بهدف تقليل المرفوضات وتوفير عملية النقل التي تعاني منها المحافظة لبعد المسافة بين المدن والمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ بعض التعديلات الهندسية بمحطة القناطر الخيرية من خلال زيادة حجم المحطة لتستوعب 3 آلاف طن يوميًا، بهدف الوصول إلى منسوب الأرض الطبيعية للمحطة بالموقع، مشيرًا إلى أن المحطة على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميًا، وسيتم إنشاء خط فرز أولي مستقبلي بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيستغرق عملية الإنشاء ٦ شهور من تاريخه، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتى القناطر الخيرية وقليوب.

كما ناقش الهجان، خلال اجتماع اليوم، أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بمرصفا لتخدم مدينة بنها، مؤكدًا أنه جار العمل على الدراسات الخاصة بأعمال المرافق، وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، وتقع المحطة علي مساحة 9 أفدنة وستخدم مدينة بنها والقري التابعة لها. 

وتأتي هذه المشروعات ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، عن طريق إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.

وأضاف محافظ القليوبية أن المشروع يأتي أيضًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة على خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي.

كما استعرض الاجتماع مستجدات الدراسات الخاصة بتطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها من منطقة صناعية عشوائية غير مرخصة إلى كيان صناعي متطور يتمتع بكل الخدمات التي تخدم النشاط الصناعي، والتي يحتاج إليها المستثمرون للنهوض بالعملية الصناعية.
 

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