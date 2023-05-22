مصرع وإصابة شخصين في حادث مروري بالبحيرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل" بالطريق الدولي أمام مدخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصاب لذات لمستشفى لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل" بالطريق الدولي أمام مدخل مدينة إدكو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة "يوسف مسعد الصانع" 30 عاما، وإصابة "أحمد محمود الصانع" 29 عاما، بكسور متفرقة وإشتباه ما بعد الارتجاج، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.