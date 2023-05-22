الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مصر تواجه العراق في أولى مباريات البطولة الأفروآسيوية لقصار القامة

منتخب مصر لقصار القامة
منتخب مصر لقصار القامة

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم لقصار القامة، فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الاثنين، مع نظيره العراقي في الجولة الأولى من منافسات البطولة الأفروآسيوية 2023، التي تستضيفها المدينة المغربية الدار البيضاء، خلال الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجارى. 

ويشارك المنتخب المصري لقصار القامة في البطولة بجانب كل من المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين، وكما تم توجيه الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

 وتعد البطولة الأفروآسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل. 

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 16 فردا ويترأس البعثة علي شعبان مدير المنتخب، ويقود المنتخب فنيًا محمد البيضا، و محمود الحضري مدرب. 

قائمة منتخب لقصار القامة تضم كل من: أحمد عبد الرازق، وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود ممدوح سعيد، وحراسة المرمى سعيد الخرباوي وعماد جودة.

الجولة الاولى الدار البيضاء العراقي المنتخب المصرى لقصار القامة بعثة المنتخب

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