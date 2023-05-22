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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نصبت على 30 شخصًا.. قرار من المحكمة بشأن مستريحة مصر القديمة

محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير شراء أجهزة كهربائية بأسعار أرخص من سعر السوق بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة ادعت شراء أجهزة كهربائية، نظير مبالغ مالية أقل من السوق وقامت بجمع مبالغ مالية نحو نصف المليون، من 30 شخصا، ثم لم تقم بتوفير الأجهزة، فتقدموا ببلاغات تتهمها بالنصب.

 وبدأت الواقعة عندما ورد لقسم شرطة مصر القديمة عدة بلاغات من أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء علي أموالهم، من سيدة تدعى "رضا"، بزعم شرائها أجهزة كهربائية لهم، ثم هربت ولم توفرها ولم يستردوا أموالهم.

وبإجراء التحريات أمكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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