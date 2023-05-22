الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة عبدالله الشريف وآخرين فى قيادة جماعة إرهابية

عبد الله الشريف
عبد الله الشريف

تواصل الدائرة الأولى (إرهاب) المنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبدالله الشريف و14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

كانت المحكمة قد قررت إخطار الإنتربول لإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء- الإرهاب.

حملت القضية رقم ١٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٢ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ١٣٧١ لسنة ٢٠٢٢ كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أمن الدولة العليا.

والمتهمون في القضية هم: حمزة سعد أحمد زوبع ، طبيب بشري، معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، محمد ناصر علي عبدالعظيم، مذيع، السيد فرج محمد توكل، حاصل علي بكالوريوس إعلام، عبدالله محمد أحمد الشريف، جلال عبدالسميع عبدالسلام، مدرس، حسين علي أحمد كريم، صحفي، ومحمد أنيس محمد الشريف، مهندس زراعي، محمد سيد سيد محمد عبدالرحيم، محاسب (حركي سيف)، وعبدالرحمن محمد زغلول، مصعب عبدالحميد، محمد عبدالنبي فتحي، مصور، محمد علي محمد، صحفي، رضا السيد أبوالغيط، فني تخدير، محمد السيد أحمد، تاجر، محمود جمعة خليل، محمد جمعة خليل، وياسر سيد أحمد، صحفى.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

الدائرة الأولى محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى معتز مطر محمد ناصر حمزة زوبع عبدالله الشريف

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