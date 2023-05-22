إسلام عيسى رجل مباراة بيراميدز وغزل المحلة فى الدورى

حصد إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري.

وافتتح إسلام عيسى التسجيل لصالح بيراميدز في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين دون رد.

وارتقى فريق بيراميدز بعد الفوز على غزل المحلة بهدفي إسلام عيسى ووليد الكرتي، إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.

بيراميدز رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني من 26 مباراة حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الخسارة في 4 مواجهات.

ويأتي بيراميدز خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، لكن المارد الأحمر لعب 21 مباراة فقط.