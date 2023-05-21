الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف الحسيني يشيد بزيارة سلطان عمان لمصر: العلاقات بين البلدين دافئة وتاريخية

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، مؤكدًا أن تاريخ عمان مهم جدًا ولديها حضارة على الأقل من القرن الـ16.

وأضاف الحسيني خلال تقديم برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى الفضائية: "مدينة صلالة جنة من جنات الله على الأرض" مؤكدًا أن مصر وعمان دائمًا بينهما تقارب وعلاقات متميزة إلى أبعد الحدود.

وأكد أن العلاقات بين مصر وعمان تتميز بالدفء الدائم منذ عهد السلطان قابوس، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة المتميزة مستمرة في عهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

 كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل سلطان عمان استقبالًا رائعًا في قصر الاتحادية، مؤكدًا أن سلطان عمان أعرب عن كونه ضيفًا مكرمًا على أرض مصر.

يوسف الحسيني الإعلامي يوسف الحسيني زيارة سلطان عمان لمصر سلطان عمان هيثم بن طارق التاسعة برنامج التاسعة

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