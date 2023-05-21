الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في مباراة بعيدة عن الرياضة.. فالنسيا يهزم ريال مدريد بالدوري الإسباني

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه فالنسيا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق دييجو لوبيز في الدقيقة 33، من متابعة لتمريرة جاستن كلويفرت.

المباراة شهدت أحداثًا مثيرة، لكنها غير رياضية تمامًا، وكان بطلها فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

في الدقيقة 71، انطلق فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى صوب منطقة جزاء فالنسيا، قبل أن يُفاجئ بـ كوميرت لاعب فالنسيا، يسدد صوبه كرة أخرى دخلت الملعب، بعد إلقائها من قبل جمهور “الخفافيش”.

لاعبو ريال مدريد وعلى رأسهم فينيسيوس أبدوا احتجاجهم، لكن الحكم احتسب ركلة حرة غير مباشرة وأنذر كوميرت بالبطاقة الصفراء، بعد العودة لتقنية الفيديو.

عدد من أفراد جمهور فالنسيا، وجهوا إهانات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، ليتوجه اللاعب صوب المدرجات، مُشيرًا على أحد المشجعين الذي قام بسبه، مطالبًا قوات الأمن بالقبض عليه.

لاعبو ريال مدريد وفالنسيا واسوا فينيسيوس، كذلك الحكم، ومدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، ليتم استكمال المباراة.

وفي الدقيقة 94، دخل فينيسيوس جونيور في مشاجرة مع لاعبي فالنسيا بعد إهدارهم للوقت، لكن كاميرات تقنية الفيديو أثبتت ضربه لمدافع فالنسيا الذي قام بخنقه بيده أولًا، ليتحصل لاعب ريال مدريد على البطاقة الحمراء، قبل أن يتوجه لجمهور فالنسيا، مُشيرًا إليهم بأنهم سيهبطوا لدوري الدرجة الثانية.

الانتصار رفع رصيد فالنسيا لـ 40 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، فشهد تواجد الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم، رفقة ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتُعد تلك المباراة، هي الأولى لـ ريال مدريد، بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، بأربعة أهداف مقابل في مباراة الإياب.

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