جويل روبين: "مكارثى" يقوم بممارسات مضرة بالاقتصاد الأمريكى ويلعب بحياة المواطنين

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكية سابقًا، إن كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي، يحاول أن يحول الاتهامات بأن الرئيس الأمريكي جوبايدن، مسئول في العجز عن دفع المديونيات لكن الكونجرس هو المسئول عن ذلك.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكونجرس يجب أن يمرر القوانين التي يوقعها الرئيس وما فعله مكارثي أنه وضع نفسه في صندوق مشترطًا العديد من الأمور المستحيل الموافقة عليها لرفع سقف الدين.

مكارثي يلعب بأوراق خاسرة بعدم موافقته على رفع سقف الدين

وتابع أن تمسك مكارثي بجناحه اليمين المتشدد في حزبه، بدلًا من إعادة ما تم العمل به في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من رفع سقف الدين 3 مرات دون شروط، وفي النهاية يلوم بايدن ويلعب بأوراق خاسرة ويريد الحصول على مكاسب سياسية من خلال القيام بممارسات مضرة بالاقتصاد وهو الآن يلعب بحياة المواطنين ورفاهيتهم المالية.