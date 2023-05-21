الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 طالبات بكسور وجروح جراء حادث مروري بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب، مساء الأحد، 8 طالبات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق الرحمانية دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل  المصابات إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق دمنهور الرحمانية بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى لإصابة 8 طالبات وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: “حنين عادل عمار"، 17 سنة، طالبة،" حنين عبده الرحماني"، 17 سنة، “ياسمين عبدالله الحصري”، 18 سنة،" أميمة إبراهيم على"، 18 سنة،" بسمة طلعت خطاب"، 18 سنة، “فاطمة صالح راشد”، 17 سنة، “شيماء هارون سعيد”، 17 سنة،" نور عبدالهادي عمارة"، 17 سنة، جميعهن طالبات ومقيمات مركز الرحمانية بالبحيرة.

وتم نقل المصابات إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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