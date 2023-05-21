الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: البعض كره الناس فى العبادة بسبب كلمة "بدعة" (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول إن ابنها عندما يودعها يقول لها "لإ إله إلا الله"، وترد عليه بقول "محمد رسول الله" والبعض قالوا إن قول هذا أثناء التوديع يعتبر بدعة.

ورد أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "فى ناس كتير بتحاول إلصاق البدعة فى كل شيء وهذا كره الناس فى العبادة، ما البدعة فى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا لم يفعله سيدنا النبي وبالضرورة يبقى بدعة، بالعكس فى حاجات كتير فعلها الناس وسيدنا النبي محمد أثنى عليها".

وتابع: "كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي فلما رفع رأسه من الركوع، وقال: سمع الله لمن حمده، قال: رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيراً مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال: من المتكلم آنفاً؟ قال: أنا يا رسول الله، فقال: صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، لفضل هذه الكلمة ولم يقلها سيدنا النبى، وأصبحت سنة من سنن سيدنا النبي، وبالتالى ليس بالضرورة هناك طريقة لذكر الله ما دام أصل فى الدين أذكر الله كيفما تشاء".
وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=SnQP3ltuh2Y

الدكتور على فخر الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية لا إله إلا الله محمد رسول الله أمين الفتوى فتاوى الناس

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