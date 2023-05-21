الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حملة لإزالة المخالفات بمنطقتي "ابني بيتك" و"الإسكان الاجتماعي" بسوهاج الجديدة

سوهاج الجديدة
سوهاج الجديدة

أجرى المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة جولة تفقدية، لمشروع ابني بيتك حيث تم ضبط أحد المنازل مخالف الرسومات الهندسية بمنطقة ابني بيتك ٣ وعلى الفور تم إيقاف الأعمال والتحفظ على العدد والأدوات، وتحرير محضر لصاحب القطعة بمعرفة شرطة التعمير وتحويله للنيابة.

وأصدر تعليمات لإدارة التنمية وشرطة التعمير باستكمال أعمال الحملة على جميع أنحاء منطقة ابني بيتك والإسكان الاجتماعي، مشدد على أهمية رصد كافة المخلفات وتحويلها إلى النيابة العسكرية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن الحملة أسفرت عن رصد مخالفة بمنطقة الإسكان اجتماعي 2 بمنطقة ٣٢.٨ فدان حيث شرع المخالف بضم حديقة المنزل إلى البدروم وعلى الفور تمت إزالة المخالفة بمعرفة مالك القطعة وتم التحفظ على العدد والأدوات وتحرير محضر بالواقعة بمعرفة قسم شرطة التعمير وتم تحويله للنيابة.

كما تم ضبط أعمدة مخالفة للرخصة بمنطقة عائلي أول وتمت إزالتها بمعرفة مالك القطعة.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة فرض هيبة الدولة والقضاء على العشوائيات وكذا القضاء على جميع المخالفات بالمدينة.

وأهاب المهندس محمد عبد الله سكان مدينة سوهاج الجديدة بعدم القيام بأي مخالفات والالتزام بما هو موجود بالرخصة وأن لا يقومون بإجراء أي تعديل قبل الرجوع للجهة الإدارية للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة ومن سيقوم بذلك سيعرض نفسه للوقوع تحت المساءلة القانونية.

إزالة المباني المخالفة إزالة المباني اسكان الاجتماعى العسكري جهاز مدينة سوهاج الجديدة منطقة ابني بيتك

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