التموين تكشف تفاصيل ضبط 90 طن قمح قبل تهريبها بالبحيرة

كشف مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تفاصيل ضبط 90 طن من القمح قبل تهريبها بالبحيرة، مؤكدًا أن الدولة سعرت القمح خلال هذا العام بسعر وصل إلى 1500 جنيه للأردب، والتوريد يكون اختياريًا للمواطن، ولابد أن يكون لدى المواطن حس وطني.

استخدام القمح المهرب في صناعة الأعلاف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الأقماح المهربة يتم استخدامها في صناعة الأعلاف وكان لابد من تدخل الدولة، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أعطى تعليماته بتشديد الرقابة.

وأكد أنه تم تشديد الرقابة على المزارع السمكية والأماكن التي تصنع العلف الحيواني وتم ضبط كميات تستخدم كعلف للماشية والأسماك، مشيرًا إلى أنه يتم استغلال الليل وتهريب القمح للمحافظات لتحويله لأعلاف.