أمين الفتوى: سيدنا النبى أمرنا بتعليم "المواريث" حتى لا نعود للجاهلية.. فيديو

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فى حال عدم تعلم الناس علم الميراث، سيندثر هذا العلم، وبالتالى سنعود إلى عصر الجاهلية، فى اقتتال الناس فيما بينهم على الميراث، لافتًا إلى أن سيدنا النبي أمرنا بتعليم علم الميراث حتى لا ينساه الناس.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "سيدنا النبي أمرنا بتعلم هذا العلم، وسيدنا عمر بن الخطاب سافر من المدينة إلى الشام حتى يعلم الناس هذا العلم، وسيأتى زمان لا يجد الرجلان من يحكم بينهما فى الفريضة، هتلاقى اثنين ورثة مش لاقيين حد يحكم بينهما لأن العلم اندثر، وهذا ما قاله لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".



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