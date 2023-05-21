الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن: إعداد قانون جديد للأحزاب أو تغييره فكرة تحتاج إلى إعادة النظر فيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب ناجح جلال، ممثل حزب مستقبل وطن، إن العديد من الأحزاب والكيانات السياسية تقدم العديد من الأفكار والفاعليات التي ينتج عنها في النهاية خدمة المجتمع المصري، سواء بتخفيف العب عليه أو بممارسات تضمن تدريبه أو تطويره ككادر من كوادر الأحزاب السياسية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أن الحزب يؤكد أن المناخ المتاح حاليا يكفل للأحزاب جزء من القدرة على أداء فاعلياتها بشكل مناسب، موضحًا أنه في النهاية لدينا قانون الأحزاب، يمكننا إجراء بعض التعديلات عليه، مؤكدا على أن فكرة إعداد قانون جديد للأحزاب او تغيير قانون تحتاج الى اعادة النظر مرة أخرى، لكن لابد من وجود تعديلات بما يتناسب مع طبيعة الحياة الحزبية في مصر.

واختتم: أرفض أن يكون هناك تمييز بين اعضاء الحزب، فالبعض فرق بين الكادر الشبابي والجماهيري، وكادر رجل الأعمال، أعتقد أن فكرة التمييز يجب أن يعاد النظر بها مرة أخرى، فكرة تداول السلطة داخل الحزب الواحد يجب أن توضع على رأس الأولويات لضمان تداول السلطة داخل الحزب وعدم الاستفراد بالسلطة داخل أي حزب.

النائب ناجح جلال حزب مستقبل وطن الكيانات السياسية قضايا لجنة الأحزاب السياسية الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظى عيار 21

"طب كفرالشيخ" تستقبل لجنة دعم البرنامج التكاملي لمتابعة البرامج بالكلية

كيف يسهم قطاع العقارات في زيادة حجم الصادرات المصرية؟.. خبير يجيب

محافظ الإسماعيلية يعلن نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

خبير يوضح تأثير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على الاقتصاد المحلي

مساعد وزير الصحة يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى بدر المركزى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى