الرئيس الشيشانى: استخبارات أوروبية تحاول اغتيالى بواسطة المخابرات الأوكرانية

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأحد، عن أن أجهزة استخبارات أوروبية تعد محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضده بواسطة المخابرات الأوكرانية.

وأشار قديروف، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن المخابرات الأوكرانية تبذل كل جهودها للتخلص منه، مؤكدا أن هناك معلومات تفيد بأن بعض الأجهزة الأمنية الأوروبية المختصة تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية ضده، وذلك من خلال المخابرات الأوكرانية، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وفى تصريحات سابقة، اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بضلوع الاستخبارات الأوكرانية في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت شخصيات اجتماعية وصحفيين معروفين في روسيا.

روسيا تعلن السيطرة الكاملة على باخموت

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، حيث نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: "أكملت فرق الهجوم التابعة لمجموعة فاجنر العسكرية، بدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القتال الجنوبية، تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".

من جانبها، قالت وكالة "إنترفاكس" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ القوات الروسية بإكمال السيطرة على باخموت.

وكان رئيس "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، قد أعلن، يوم السبت، عن أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة في الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسئولي الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.

وفي مقطع مصور نشر على "تليجرام"، قال بريجوجين إن المدينة خضعت للسيطرة الروسية الكاملة في منتصف نهار السبت تقريبا.

وتحدث إلى جانبه نحو ستة مقاتلين، مع وجود مبان مدمرة في الخلفية، وسمع دوي انفجارات من بعيد.

لكن بعد ظهور المقطع المصور، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إن قتالا عنيفا لا يزال مستمرا.

وأضافت ماليار: "الوضع حرج.. حتى الآن، يتحكم المدافعون عنا في بعض المنشآت الصناعية والبنية التحتية في هذه المنطقة".