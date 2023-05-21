مدير "هندسية إبشواى" يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (صور)

قام محمد معوض، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة إبشواي بالفيوم، بجولة تفقدية بالمركز التكنولوجي، لمتابعة سير منظومة العمل والإجراءات المنفذة للتيسير على المواطنين، خاصة ملف التصالح وإجراءات تراخيص البناء وجميع المعاملات الحكومية التي تقدمها الإدارة الهندسية في المركز، موجهًا بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير المنظومة، لاسيما أنها تقدم خدمات جماهيرية حيوية.

واستمع مدير الإدارة الهندسية لعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم خلال الزيارة، مستفسرًا منهم عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة لهم في المركز التكنولوجي، موجهًا المختصين لحل بعض المشكلات والشكاوى التي طرحها بعض المواطنين.