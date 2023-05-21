الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو تنسيقية الأحزاب: توصيات جلسات الحوار الوطني تؤثر إيجابًا على الشارع المصري

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إنه بعد مرور عدد من جلسات الحوار الوطني بدأت تتضح الرؤية التي تتسم بالشفافية والواقعية.

وتابع هجرس، أن التوصيات النهائية لجلسات الحوار الوطني ستؤثر إيجابًا على الشارع المصري، وتطمئن قلوب المواطنين تجاه الأحداث الجارية والأمور الاقتصادية والسياسية، وسيكون لها مردود إيجابي في مجال العمل السياسي.

يأتي ذلك في ظل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك في مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.

وتعقد اليوم  4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة)، عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

الحوار الوطنى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب توصيات الحوار الوطني المحور السياسي قانون الأحزاب السياسية

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