الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تردد قناة بطوط 2023 للأطفال نايل سات وخطوات استقبالها عبر القمر الصناعي

تردد قناة بطوط 2023
تردد قناة بطوط 2023 للأطفال نايل سات

يتابع الأطفال قناة بطوط وهى واحدة من القنوات المتخصصة التي تعرض برامج خاصة بالأطفال، أغلبها أفلام كرتون أجنبي تم ترجمته أو دبلجته للغة العربية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تردد قناة بطوط 2023 للأطفال.

تردد قناة بطوط 2023 للأطفال نايل سات

قامت قناة بطوط بتغيير ترددها في الربع الأول من العام الجاري، وأعلنت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تردد القناة الجديد ، وجاء تردد قناة بطوط وفق المنشور كالتالي: تردد قناة بطوط: 11411 ، ترميز : 27500، الاستقطاب : أفقي، معامل تصحيح الخطأ  قناة بطوط: 5/6

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كيف تستقبل قناة بطوط عبر القمر الصناعي 

بعد الحصول على تردد قناة بطوط ومعدل الترميز، تتبقى خطوات بسيطة لتحميل قناة بطوط وتوفيرها عبر القمر الصناعي النايل سات ،ففي البداية ، قم بالضغط من الريموت كنترول على زر القائمة ، ثم قم باختيار زر إضافة قناة جديدة، سيظهر أمامك ادخال كلمة المرور قم بكتابة 0000  ،  ثم اضغط على كلمة تردد أو أدخل التردد ، وهي كما تم كتابتها في السطور السابقة . 

وبعد ذلك قم بتحديد التردد الذي كتبته، واختر البحث في القنوات المجانية، و اضغط على زر البحث وهو باللون الأزرق في الريموت ، ثم تختار من بينها عملية بدء البحث ، وبعد ذلك تضغط على حفظ نتيجة البحث.

بالبحث عن التردد السابق الخاصة بالقناة سوف تظهر لك العديد من القنوات بنفس التردد، منها قناة بطوط  .

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