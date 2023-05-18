الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. حيث ينتظر الملايين من جمهور النادي الأهلي في مصر والوطن العربي اللقاء الذي يضع أقدام النادي الأهلي في نهائي البطولة في حال كان مجموع المبارتين لصالح المارد الأحمر حيث ستكون المباراة صعبة على نظيره نادي الترجي التونسي بعدما تلقى ثلاث أهداف نظيفة على أرضه بملعب رادس.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة “أون تايم سبورت” الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث أنه المالك لحقوق بث المباريات بين الفرق.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وستذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت”، وللحصول على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف النادي الأهلي نظيره نادي الترجي التونسي في مباراة الإياب التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء غدًا الجمعة، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • وفي الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
  • وفي خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية أو أليو ديانج - مروان عطية.
  • وفي  الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

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ألقاب الأهلي في أبطال أفريقيا

ويمتلك النادي الأهلي الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث حصل على البطولة 10 مرات في تاريخه متفوقا على أقرب منافسيه وهم نادي الزمالك ونادي مازيمبي أصحاب الخمس ألقاب بينما يمتلك  فريق الترجي التونسي 4 ألقاب ويليه فريق الوداد الرياضي المغربي والرجاء المغربي وكانون ياوندي وهافيا كونكاري الغاني 3 مرات.

ويسعى المارد الأحمر خلال الموسم الحالي لحصد في تاريخه عن حصوله العام الماضي بعد هزيمته في المباراة النهائية أمام فريق الوداد المغربي.

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