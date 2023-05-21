القاهرة الإخبارية تعرض أهم الرسائل الاقتصادية من قمة السبع (إنفوجراف)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية انفوجراف عن أهم الرسائل الاقتصادية من قمة مجموعة السبع، جاء فيها :

تسريع جهود التخلي التدريجي عن الاعتماد علي روسيا

تعزيز دور البلدان الأقل دخلا في دعم المرونة الاقتصادية

إطلاق مبادرة باسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي

التزام مبادئ الشفافية والتنوع ودعم الاستثمار في قطاع الغاز بشكل مؤقت

إجراءات لردع أى محاولة لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح

تعميق التعاون في تقوية الإمدادات بين مجموعة السبع



