الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب جديدة.. ميجان ماركل تهاجم كيت ميدلتون وتشوه صورتها بأفلام هوليوود

كيت وميجان
كيت وميجان

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك حربا جديدة مشتعلة شنتها ميجان ماركل دوقة ساسكس من موقعها في الولايات المتحدة الأمريكية ضد أميرة ويلز كيت ميدلتون من خلال إهانتها في أفلام هوليوود.

وتابعت أن قناة "أمازون برايم" الأمريكية الشهيرة تعرض فيلم بطولة الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس التي دعمت ميجان مرارًا علنًا وتعتبر أقرب أصدقائها، والذي تتضمن إهانات كبرى لأميرة ويلز.

إهانة كبيرة غير مبررة

وأضافت أنه خلال أحداث الفيلم الذي يدور حول الجاسوسية، تتحدث بطلة الفيلم وصديقها بطريقة غير لائقة عن دوقة كامبريدج، يأتي ذلك بعد أن زُعم الأسبوع الماضي أن النسخة الجديدة الجديدة لفيلم ديزني "ذا ليتل ميرميد" والتي تلعب بطولته واحدة من أقرب أصدقاء ميجان إهانة لفظية أخرى لكيت أيضًا.

وتابعت أن أحد النقاد الذي شاهد عرضًا مبكرًا للفيلم لاحظ السخرية الواضحة والإهانة ضد أميرة ويلز، في سيناريو الفيلم، وأشار المراجع إلى مكان لقاء أرييل بطلة الفيلم والأمير إريك، بعد أن تخلت عن صوتها لتظهر على سطح البحر وعليه محاولة تخمين اسمها، حيث قال الأمير: "هل أسمك ديانا أم كاثرين لترد أربيل باشمئزاز على الأسم ليرد البطل بالتأكيد ليس كاثرين، سيكون ديزني مخادعًا إذا وصفت أن اختيارات الأسماء هذه كانت مصادفة".

وأشارت الصحيفة إلى أن ديانا هو بالطبع اسم والدة الأمير هاري الراحلة، التي توفيت في أغسطس 1997 إثر حادث سيارة في باريس، وكاثرين هو الاسم الكامل لزوجة شقيقه الأمير ويليام، أميرة ويلز، المعروفة أكثر باسم كيت.

وأوضحت الصحيفة أن شوبرا جوناس عرف عنها قربها وصداقتها القوية مع ميجان ماركل، حتى أنها تجاهلت الأميرة كيت في يوليو 2021، وزوجها الأمير ويليام، حيث تم توجيه التحية لهم في رويال بوكس في ويمبلدون، كما ظهر في مقطع فيديو آخر في ذلك الوقت، اختيار ممثلة بوليوود اللهو بوشاحها بينما جلس دوق ودوقة كامبريدج على مقعديهما وسط تصفيق حار من الجمهور قبل نهائي فردي السيدات.

وأشار العديد من مراقبي العائلة الملكية إلى أن الأمر كان ازدراء بعد أن أدلت ميجان بتصريحات حول كيت خلال مقابلة مع أوبرا وينفري.

كيت ميجان حرب أفلام هوليوود ويلز أميرة

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