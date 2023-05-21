لأول مرة.. قوائم قصيرة لجوائز الدولة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن القائمة القصيرة لجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق) للمرة الأولى قبل اجتماع المجلس بأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعه التاسع والستين للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، بقاعة المجلس، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

ويبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشئون المجلس في جلسته الأولى، ثم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية.

وفي سياق آخر؛ افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور ڤيتوريو ‏سجاربي، نائب ‏وزير الثقافة الإيطالي، والدكتور ميكيلي دي باري، ‏محافظ ڤينيسيا، أمس السبت، الجناح المصري المُشارك ‏ببينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة ‏في دورته ‏الثامنة عشرة 2023، وذلك بحضور الدكتورة ‏هبة يوسف، ‏مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والمستشار ‏رانيا حميد، ‏نائب القنصل المصري بميلانو، ‏والدكتور عمر الحسيني ‏عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ‏وممثلي الجهاز القومي ‏للتنسيق الحضاري "الدكتور هابي حسني، ‏الدكتورة هايدي شلبي، ‏المهندسة رانيا عثمان"، وفريق العمل ‏للمشروع الفني المُمثل ‏لمصر في هذه الدورة والذي يحمل عنوان ‏‎ ‎NiLab‏"الدكتور أحمد ‏سامي، الدكتور معتز سمير، الدكتورة مارينا ‏تورناتورا، الدكتور ‏ڤيتوريو أومارو".‏‎ ‎

وتفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏الجناح ‏المصري المشارك بفعاليات الدورة 18 من "بينالي ‏فينيسيا ‏الدولي ‏للعمارة"، واطلعت على محتوياته، واستمعت ‏لشرح ‏وافٍ ‏عن تفاصيل المشروع والذي يحمل اسم‎ "NiLab" ‎وهو ‏المشروع الفائز بالمسابقة التي ‏طرحتها وزارة الثقافة المصرية، ‏العام الماضي، من خلال الجهاز ‏القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة ‏المهندس محمد أبوسعدة.‏

يُذكر أن بينالي فينيسيا للعمارة ‏أحد أهم ‏المعارض التي تُمثل أحداث ‏العمارة المعاصرة، حيث تتنافس ‏الدول ‏المشاركة في إظهار أفضل ما ‏لديها من أعمال معمارية، ‏بحيث ‏يُخصص لكل دولة جناح تعرض ‏فيه أعمال فنانيها ‏المشاركين‎.‎

وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دُوليتين للحاصلين ‏عليها، ‏مما ‏ينعكس على الفائزين والدول التي يُمثلونها، وتعد مصر ‏من ‏أوائل ‏الدول التي شاركت في البينالي.‏