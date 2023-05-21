بالفيديو.. شعار مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2023 (لاتكن إلا فرحا)

أطلقت أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، عبر القناة الرسمية لمهرجان الكرازة المرقسية، شعار مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2023، الذي جاء تحت شعار «لا تكن إلا فرحًا»، وهو نصا إجلينا ورد في الآية الخامسة عشر، من الفصل السادس عشرة، من سفر التثنية وهو خامس الأسفار التي كتبها موسى نبي الله.

شعار مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2023

وجاء ذلك تحت رعاية غبطة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه فى الخدمة الرسولية الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وجاء شعار مهرجان الكرازة المرقسية 2023 لا تكن إلا فرحًا، من كلمات إبرام ميخائيل احد شعراء الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالولايات المتحدة الامريكية، وايضا عماد صبرى وهو احد شعراء الكنيسة ايضا بمركز منفلوط بمحافظة اسيوط، وقام بالتلحين والتوزيع الموسيقى الموسيقار وائل صدقى من ايبارشية طهطا وجهينة.

وقام بأداء الكورال فريق قيثارة كيدز المنبثق عن لجنة الطفولة بأسقفية الشباب، وهي اللجنة التي كانت يرأسها البابا شخصيا حينما كان أسقفا للبحيرة قبيل توليه البطريركية، كما قام بالمكساج والهندسة الصوتية، المهندس سامح عطا، حيث تم تسجيل باستوديو قيثارة التابع لأسقفية الشباب.

كما قام بالتسجيل ايضا كورال وفريق أمير الشهداء بكاتدرائية مارجرجس بطهطا، مكساج وهندسة صوتية وائل صدقى، حيث تم التسجيل والمكساج باستوديو New track، وقام بعزف الة القانون باسم زخارى، هذا وقام بالمونتاج المونتير مينا سمير.

كلمات شعار مهرجان الكرازة المرقسية 2023 :

مش بالغارس ولا بالساقي .. بركة ربنا تملا وتطرح

والأرض اللي إيديه حارساها .. بثمر الروح تعلى وتفرح

افرح بإيمانك وكنيستك.. المرسومة في إيد الله

افرح بصلاتك وعقيدتك .. وتاريخك مش راح تنساه

فرحي م الرب وصية .. مجد وحرية .. كلامه حياة

والابدية لجهادي هدية نعمة وهبها الله بفداه

لما تكون مسكن لله .. قلبك عمره ما يعرف يحزن

وروحك دايما بترنم .. لا تكن إلا فرحًا

قد يهمك أيضا: