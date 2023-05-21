الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الدستور بالحوار الوطنى: الأحزاب السياسية سلطة تأسيسية لـ"التشريعية والتنفيذية"

حزب الدستور
حزب الدستور

قال الدكتور أحمد بيومي، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن الأحزاب السياسية هي أحد الفواعل السياسية في تهيئة كوادر تشترك في بناء السلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرها السلطة التأسيسية لكلتا السلطتين.

وطالب خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية، بتفعيل 3 نقاط مهمة في عمل المشرع لقانون الأحزاب السياسية، وهي "حق الاشتباك الإبجابي للأحزاب السياسية مع العمل الطلابي والنقابي"، "الدعم"، لافتًا إلى النقطة الثالثة "اعتماد وتأشير المناصب العليا للأحزاب السياسية".

وتابع: "هناك ضرورة قصوى لقانون أحزاب جديد، بدون التزام ضمني، بمؤسسات الدولة والأحزاب السياسية أن يكون أثره محدودًا على الواقع".

وواصل: "على مؤسسات الدولة عدم التضييق على العمل السياسي، فتصبح "ديكور"، وعلى الأحزاب الساسية نفسها ألا تسمح بأن تكون نافذة لطموحات شخصية، أو أماكن لإلقاء شعارات تزايد على آلام المواطن".

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الأحزاب السياسية السلطة التأسيسية المحور السياسي

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