الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال فعاليات مؤتمر "أديبك"..

مناقشة التحولات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية بـ"أبوظبي" في أكتوبر المقبل

المؤتمر والمعرض الدولي
المؤتمر والمعرض الدولي أديبك في أبوظبي

يُعقد المؤتمر والمعرض الدولي أديبك في أبوظبي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيفه شركة أدنوك.

ويجمع الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء سلسلة قيمة الطاقة لتعزيز التقدم التحويلي اللازم لإنشاء نظام طاقة شامل ومُثبت للمستقبل، من خلال جذب 160.000 من المتخصصين في مجال الطاقة، إذ يعمل أديبك على حشد الصناعات والقطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتعزيز أهداف إزالة الكربون في العالم.

وينطلق برنامج المؤتمر الاستراتيجي لأديبك 2023 في الوقت الذي توازن فيه الاقتصادات العالمية وأنظمة الطاقة بين إمكانية الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، والذي يأتي عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في مصر وقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ  COP28 في الإمارات.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة الصناعة على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة اليوم مع انبعاثات أقل، والاستثمار في الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

ويناقش الخبراء العرب والأفارقة والأوروبيين إجراءات الصناعة نحو التزامات صافي الصفر وتسهيل التآزر بين صانعي السياسات وصناع القرار العالميين وقادة الطاقة والأعمال والمبتكرين لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وميسور التكلفة وآمن.

وسيكون المؤتمر منصة لتبادل الأفكار حول أحدث القضايا العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، بما في ذلك التحولات الجيوسياسية، والاقتصاد العالمي المتطور، وتحديات إمدادات الطاقة وحلول الطاقة من الجيل التالي.

أديبك ابوظبى الطاقة التحولات الجيوسياسية

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

تأجيل محاكمة قتلة ابن عمهم لمناقشة الطب الشرعي بالفيوم للأربعاء

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى