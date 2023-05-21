مناقشة التحولات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية بـ"أبوظبي" في أكتوبر المقبل

خلال فعاليات مؤتمر "أديبك"..

يُعقد المؤتمر والمعرض الدولي أديبك في أبوظبي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيفه شركة أدنوك.

ويجمع الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء سلسلة قيمة الطاقة لتعزيز التقدم التحويلي اللازم لإنشاء نظام طاقة شامل ومُثبت للمستقبل، من خلال جذب 160.000 من المتخصصين في مجال الطاقة، إذ يعمل أديبك على حشد الصناعات والقطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتعزيز أهداف إزالة الكربون في العالم.

وينطلق برنامج المؤتمر الاستراتيجي لأديبك 2023 في الوقت الذي توازن فيه الاقتصادات العالمية وأنظمة الطاقة بين إمكانية الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، والذي يأتي عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في مصر وقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في الإمارات.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة الصناعة على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة اليوم مع انبعاثات أقل، والاستثمار في الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

ويناقش الخبراء العرب والأفارقة والأوروبيين إجراءات الصناعة نحو التزامات صافي الصفر وتسهيل التآزر بين صانعي السياسات وصناع القرار العالميين وقادة الطاقة والأعمال والمبتكرين لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وميسور التكلفة وآمن.

وسيكون المؤتمر منصة لتبادل الأفكار حول أحدث القضايا العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، بما في ذلك التحولات الجيوسياسية، والاقتصاد العالمي المتطور، وتحديات إمدادات الطاقة وحلول الطاقة من الجيل التالي.