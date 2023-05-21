صيدلي: نتمنى من الحوار الوطني مناقشة تنمية القطاع الصحي

قال الدكتور حاتم الدمياطي، صيدلي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إنّ الحوار الوطني ساحة مشاركة للآراء البنّاءة وهو فرصة لوضع خارطة اقتصادية واجتماعية للمستقبل، بمشاركة الفئات، مؤكدًا أن الحوار فرصة للقوى السياسية والشعبية لبحث ومناقشة كل الآراء.

أضاف الدمياطي، لـ«الدستور»، أنه يتمنى مناقشة وطرح رؤى التطوير للقطاع الصحي خاصة بالبحر الأحمر ذات المدن السياحية التي لها صيت عالمي وهى من أهم المدن السياحية المصرية، وتساهم في صناعة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه يتمني ضم المحافظة ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنه لا بد من الاستعانة بخبراء ومفكرين اقتصاديين لديهم رؤية وفكر يمكن من خلالة مناقشة قوانين ولوائح منظمة تستهدف خلق فرص جديدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن مصر لديها أبناء مخلصين وعلى قدر من الكفاءة والخبرة في تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في مستقبلها في جميع التخصصات.

استطرد أن القطاع الصحي بالبحر الأحمر يحتاج تطوير شامل برعاية الحكومة ومعاملته بطريقة مختلفة خاصة أن المحافظة تستقطب سياح من كل الجنسيات ومواطنين من مختلف المحافظات، ولا بدّ من وضع تصور للمنظومة الصحية بالمحافظة، ودعمها بأجهزة طبية، إضافة إلى السعي في إنشاء كلية طب بجامعة الغردقة، لتكون نواه طبية تساهم في دعم القطاع، لافتًا إلى أن الغردقة تحتاج دخول مستشفى عام بمستوى عالٍ.

وتابع أنه هناك آمال وطموحات كبيرة لدى جميع المواطنين يتنظرونها من مخرجات الحوار الوطني الذي يُعد خطوة مهمة ومحورية في صناعة مستقبل الوطن بكل أطيافه وفئاته بمختلف أيدولوجياته، لافتًا إلى أن كل فئات المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني لما له من أهمية كبير وعظيمة للجميع، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل منصة حوارية كبيرة كسبت ثقة الجميع للحديث من خلاله وتناول حياة الموطنين من كل النواحي.