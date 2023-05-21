الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صيدلي: نتمنى من الحوار الوطني مناقشة تنمية القطاع الصحي

د.حاتم الدماطي
د.حاتم الدماطي

قال الدكتور حاتم الدمياطي، صيدلي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إنّ الحوار الوطني ساحة مشاركة للآراء البنّاءة وهو فرصة لوضع خارطة اقتصادية واجتماعية للمستقبل، بمشاركة الفئات، مؤكدًا أن الحوار فرصة للقوى السياسية والشعبية لبحث ومناقشة كل الآراء.

أضاف الدمياطي، لـ«الدستور»، أنه يتمنى مناقشة وطرح رؤى التطوير للقطاع الصحي خاصة بالبحر الأحمر ذات المدن السياحية التي لها صيت عالمي وهى من أهم المدن السياحية المصرية، وتساهم في صناعة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه يتمني ضم المحافظة ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنه لا بد من الاستعانة بخبراء ومفكرين اقتصاديين لديهم رؤية وفكر يمكن من خلالة مناقشة قوانين ولوائح منظمة تستهدف خلق فرص جديدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن مصر لديها أبناء مخلصين وعلى قدر من الكفاءة والخبرة في تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في مستقبلها في جميع التخصصات.

استطرد أن القطاع الصحي بالبحر الأحمر يحتاج تطوير شامل برعاية الحكومة ومعاملته بطريقة مختلفة خاصة أن المحافظة تستقطب سياح من كل الجنسيات ومواطنين من مختلف المحافظات، ولا بدّ من وضع تصور للمنظومة الصحية بالمحافظة، ودعمها بأجهزة طبية، إضافة إلى السعي في إنشاء كلية طب بجامعة الغردقة، لتكون نواه طبية تساهم في دعم القطاع، لافتًا إلى أن الغردقة تحتاج دخول مستشفى عام بمستوى عالٍ.

وتابع أنه هناك آمال وطموحات كبيرة لدى جميع المواطنين يتنظرونها من مخرجات الحوار الوطني الذي يُعد خطوة مهمة ومحورية في صناعة مستقبل الوطن بكل أطيافه وفئاته بمختلف أيدولوجياته، لافتًا إلى أن كل فئات المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني لما له من أهمية كبير وعظيمة للجميع، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل منصة حوارية كبيرة كسبت ثقة الجميع للحديث من خلاله وتناول حياة الموطنين من كل النواحي.

البحر الاحمر الحوار الوطنى التأمين الصحي الشامل السياحية المصرية المدن السياحية المصرية تأمين الصحى فئات المجتمع المصري محافظة البحر الأحمر مخرجات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

تأجيل محاكمة قتلة ابن عمهم لمناقشة الطب الشرعي بالفيوم للأربعاء

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى