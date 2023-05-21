الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زيلينسكى يطالب العالم بعقد قمة دولية لبحث صيغة السلام الأوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ"عقد قمة دولية" في يوليو المقبل تخصص لبحث صيغة السلام الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني: "في شهر يوليو المقبل ستكون الحرب الروسية- الأوكرانية قد مر عليها 500 يوم"، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابع زيلينسكي، خلال تصريحات في قمة مجموعة السبع، اليوم الأحد، أن بلاده طورت صيغة السلام بطريقة تضمن توافق كل نقطة من نقاطها مع قرارات الأمم المتحدة، حيث يمكن لأي شخص في العالم أن يختار المسار الذي يمكنه المساهمة فيه.

وأشار إلى أنها ستصبح قمة الأغلبية العالمية، وتضم كل الدول التي تريد إنهاء صراع روسيا وأوكرانيا، داعيًا كل الدول للانضمام إلى الجهود المشتركة.

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