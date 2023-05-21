السجن 3 سنوات لـ7 بتهمة قتل بائع في مشاجرة بين عائلتين بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة 7 متهمين بالسجن 3 سنوات وسنة للباقي، بعدما نشبت بينهما مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل بائع بطيخ بسبب خلافات على بيع العيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عزير إبراهيم، وعضوية المستشارين طه ابراهيم، وإبراهيم فهمى وطلبة فوزى، بسكرتارية محمد الغلبان.

بداية أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أصحاب محلات وبعض الأشخاص، بسبب فرض الإتاوة أسفرت عن مقتل بائع بطيخ وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب قيام أحد طرفي المشاجرة بتوبيخ سيدة بسبب شراء العيش من الفرن الذى يملكه الطرف الأخر.