استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2023

ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات للعام الدراسي 2022/2023، خلال الأسبوع الجاري من شهر مايو، حيث أنهت الجامعات المصرية استعداداتها لاستقبال الطلاب وخوض امتحانات نهاية العام الدراسي، وفي هذا التقرير نستعرض بعض استعدادات الجامعات المصرية للامتحانات.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت عن انتهاء جامعة القاهرة من كل الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، حيث انتهت من اعتماد وإعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وإعلانها للطلاب مع وضع ضوابط تنظيم الاختبارات.

وأكد الخشت أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وتم إعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وتوفير بوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وشدد على التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، كما تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع، كذلك تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وفي جامعة حلوان، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.



وقال رئيس جامعة حلوان، إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.

وفي جامعة عين شمس، وجه الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، بضرورة سرعة إنهاء كل الإجراءات المتبعة للامتحانات من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية، متضمنة جميع التعليمات واللوائح الخاصة بالامتحانات وكذلك التعليمات والإجراءات الخاصة بالتكافل كى تكون كل الإجراءات واضحة ومعلنة للطلاب قبل بدء الامتحانات.

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس التأكيد على الإرشادات بالإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حافظًا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، حيث أوصى باهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم لتحقيق الاتاحه لهم وشدد على الاهتمام بطلاب الدمج وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم مع الاحتفاظ بجدية الامتحانات.

وأكد سعود ضرورة إتمام إجراءات الفحص والصيانة للأمن والدفاع المدني لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، وعن الإجراءات الطبية تم التأكيد على تجهيز غرف الطوارئ الطبية بمستشفى الطلاب وإمدادها بالمستلزمات والأدوية للتعامل الفورى مع الحالات المرضية، ونشر كل معلومات التواصل بمنظومة الإسعاف المركزى بالمستشفيات بما يخدم الجامعة بالكامل، وتوجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعة للعمل بكامل قوتها وكامل الفترات المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمن وسلام.