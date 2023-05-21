بالأسماء.. المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين في نشر أخبار كاذبة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".

وقضت المحكمة بمعاقبة حمزة وزبع و13 آخرين بالسجن المؤبد وجاءت اسماؤهم كالاتي

حمزة سعد أحمد زوبع وحسام الدين عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الشوربجي والسيد فرج محمد توكل وعماد محمد السيد عامر البحيري وامين يوسف امين ابراهيم وعبد الحكيم عامر احمد خليل القاضي وهشام متولي علي حسين الشبكي واسلام علواني حجازي وابراهيم سعيد ابراهيم احمد ومحمد احمد محمد شحاته ومحمد محمد سعيد عبد الله وصهيب سامي مصطفى غريب ومحمد ابو زيد محمد ابو زيد واحمد فوزي شطا السيد.

كشف أمر الإحالة أن كلًا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاءالدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 نشروا أخبارًا كاذبة داخل مصر وخارجها ضد أمن المواطنين، وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.