أستاذ اقتصاد: الاستثمار فى مجال الطاقة الكهربائية كلف الدولة مبالغ ضخمة

قال ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، إن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة أجندة الطاقة مؤشر قوي لاهتمام الدولة وتركيز القيادة السيادية على كل ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الطاقة الكهربائية إحدى الوسائل والأدوات المهمة للإنتاج، ومصر على مدار أكثر من 7 سنوات تحولت من دولة لديها عجز في الطاقة الكهربائية، إلى دولة تصدر وتمتلك فائض في الطاقة الكهربائية بفضل المشروعات الكبرى التي تم أنشاؤها.

أستاذ الاقتصاد: على مدار 7 سنوات تحولت مصر إلى دولة لديها فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية

وأكد استاذ الاقتصاد، أن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية كلف الدولة مبالغ ضخمة لإنشاء العديد من المحطات ويصل عددها إلى 31 محطة انتاج كهرباء، وهي طاقة نظيفة ومستدامة وإنتاجها من طاقة الرياح أو الشمس تم التوسع فيه بشكل كبير في عدة مواقع ومدن.