الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: الاستثمار فى مجال الطاقة الكهربائية كلف الدولة مبالغ ضخمة

الطاقة الكهربائية
الطاقة الكهربائية

قال ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، إن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة أجندة الطاقة مؤشر قوي لاهتمام الدولة وتركيز القيادة السيادية على كل ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الطاقة الكهربائية إحدى الوسائل والأدوات المهمة للإنتاج، ومصر على مدار أكثر من 7 سنوات تحولت من دولة لديها عجز في الطاقة الكهربائية، إلى دولة تصدر وتمتلك فائض في الطاقة الكهربائية بفضل المشروعات الكبرى التي تم أنشاؤها.

أستاذ الاقتصاد: على مدار 7 سنوات تحولت مصر إلى دولة لديها فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية

وأكد استاذ الاقتصاد، أن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية كلف الدولة مبالغ ضخمة لإنشاء العديد من المحطات ويصل عددها إلى 31 محطة انتاج كهرباء، وهي طاقة نظيفة ومستدامة وإنتاجها من طاقة الرياح أو الشمس تم التوسع فيه بشكل كبير في عدة مواقع ومدن.

 

اجتماع رئيس الوزراء 7 سنوات الاستثمار فى مجال الطاقة الطاقة الكهربائية القيادة السيادية المشروعات الكبرى زيادة الاستثمار طاقة الرياح

الأكثر قراءة

المؤبد لأب وابنته مارسا الرذيلة وتخلصا من الجنين فى ترعة بالفيوم

محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات

"الأعلى للآثار" ينفى خروج أى قطع أثرية إلى إسرائيل

تحرير 50 محضرًا للعاملين بمجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية ببنى سويف

سرقت أباها وهربت معه.. حبس شاب ضرب فتاة بـ«قالب طوب» فى القاهرة

إنجاز رياضى لأبناء المؤسسات العسكرية الرياضية فى منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى