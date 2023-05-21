الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل فضائية "إكسترا نيوز": جهود مكثفة لتقديم الخدمات للوافدين من السودان

الوافدين من السودان
الوافدين من السودان

قال كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز" من وادى كركر بمحافظة أسوان، إن حركة الوافدين من الأراضي السودانية مستمرة بسبب الأزمة التى تدور حاليا بهذه الأراضى.

وأضاف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوافدين أكدوا أن الوضع الأمني في حالة تدهور بالأراضي السودانية فضلا عن تدهور الأوضاع الصحية وانقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية. 

مراسل فضائية “إكسترا نيوز” من أسوان يرصد آخر المستجدات

 

وأكد كريم رجب، أن الدعم المصرى ما زال مستمرا سواء فى توفير السكن بوادى كركر وتوفير الغذاء، وإعلان وزارة الصحة ما يزيد عن 25 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية للأراضى السودانية.

وتابع كريم رجب، أن العيادات المتنقلة تستقبل ما بين 100 إلى 150 شخصا من أصحاب الأمراض المزمنة، من المدن السودانية بوادى كركر وهى القرية التى تبعد عن مدينة أسوان بحوالى 35 كيلو متر وبين معبرى قسطل وأرقين بمسافة بمسافة حوالى 350 مترا وبالتالى هى النقطة التى تتلاقى فيها الحافلات والشاحنات.

أخر المستجدات أراضي السودان 50 شخصا الأدوية والمستلزمات الطبية الأدوية والمستلزمات العيادات المتنقلة الدعم المصري الأوضاع الصحية

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