الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حل جماعة الإخوان الإرهابية وإغلاق جميع مقارها

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

 أمرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بحل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها وإغلاق المقر التنظيمي لها وهي الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية وجميع مقراتها ومقر الإخوان المسلمين في الداخل والخارج 

وأدرجت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان" علي قوائم الإرهاب.

وقضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع و13 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة كما أمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة الأدوات والأموال المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية

وكشف أمر الإحالة أن كلًا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاءالدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 نشروا أخبارًا كاذبة داخل مصر وخارجها ضد أمن المواطنين، وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

الدائرة الأولي إرهاب جماعه الإخوان المسلمين الارهابيه اللجنة الإعلامية المقر التنظيمي المستشار محمد السعيد الشربينى حمزة زوبع

الأكثر قراءة

ضحية عصابة "سرقة الشواذ": أوهمونى بإقامة علاقة وخدرونى وسرقونى

4 محاور لزيادة الناتج القومي للدولة من شركات قطاع الأعمال العام

19 يونيو.. الحكم على سكرتير حي عابدين في الرشوة

الحبس عامين مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

السجن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لمقاول بناء استولى على مستندات من مكتب بريد

3 إصابات بحريق محكمة بورسعيد الابتدائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى