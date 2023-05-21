الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على أخطر تاجر مخدرات فى المنوفية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من ضبط أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية شما، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من ضبط أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية شما، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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