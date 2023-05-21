3 إصابات بحريق محكمة بورسعيد الابتدائية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، جراء حريق نشب بقسم شرطة الترحيلات بمحكمة بورسعيد الابتدائية بسبب ماس كهربائي اندلع في قلم الحفظ بالقسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى بقية المحكمة.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد بأنه تلقى بلاغًا حول اندلاع حريق في قسم شرطة الترحيلات بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بإصابة محمد محمد علي جمال، 23 سنة، ونعيم عوض إسماعيل إبراهيم، 51 سنة، يعمل موظفًا بسلك النيابة، باختناق، وثالث بحرق في يده اليمنى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وعلى الفور توجهت 4 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق.