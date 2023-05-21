الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عمل تحبه.. كتاب تحت الطبع من تأليف "آلان دو بوتون"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يصدر قريبًا عن دار التنوير للنشر والتوزيع، كتاب "عمل تحبه" من تأليف آلان دو بوتون، وترجمة: الحارث النبهان.

وجاء على غلاف الكتاب:
ليست فكرة أن العمل يمكن أن يكون فيه إشباع وتحقيق الذات، وأنه أكثر من ضرورة، إلا "اختراعاً حديثاً" في زماننا هذا، لا تقف أمالنا عند حد تلقي أخر لقاء عملنا، بل تنتظر أيضاً أن نجد فيه معنى ورضاً وإشباعاً، هذا تطلع كبير جداً، وهو يفسر كثرة أعداد من يعيشون أزمة هوية" في حياة العمل.

إن كتاب عمل تحبه مصمم ليساعدنا في التوصل إلى فهم أنفسنا فهماً أفضل، بغية العثور على عمل مناسب لنا.

بمزيج من العاطفة والروح العملية يرشدنا هذا الكتاب إلى اكتشاف قدراتنا ومواهينا الحقيقية وإلى فهم ما تشعر به من تشوش وتطلع ورغبات قبل أن يقوت الأوان.

مدرسة الحياة منظمة عالمية تعين الناس على عيش حياة أكثر إشباها، إننا تحاول تعزيز طبائع أصل تفكرا، وتساعد الجميع في العثور على حياة مشبعة راضية مدرسة الحياة مورد لاستكشاف العلاقات ومعرفة الذات والعمل والعشرة الاجتماعية والعثور على الهدوء والاستمتاع بالثقافة من خلال ما توفره من محتوى وتواصل يمكنكم أن تجدونا على الانترنت وفي المكتبات، وكذلك في أماكن مضيافة في أنحاء العالم تقدم دروسًا ومناسبات وجلسات معالجة فردية.

يأتي ذلك ضمن الإصدارات التي تشارك بها الدار في معارض الكتاب العالمية، سواء في الإمارات، أو مصر، أو السعودية، أو المانيا، وغيرها من المعارض التي تجوب العالم.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات الدورة الجديدة لمعرض أبو ظبي للكتاب، والتي يشارك فيها العديد من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، الجميع ينافس على عودة الكتاب الورقي لمكانته بعد أن تراجعت بسبب التطور الرقمي.

دار التنوير للنشر كتاب عمل تحبه آلان دو بوتون الحارث النبهان إشباع وتحقيق الذات العاطفة والروح العملية

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