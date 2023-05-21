هيئة الدواء: نستهدف تسويق المنتج المصرى فى الأسواق العالمية بحلول 2025

أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء، وفى مصر نسعى بخطى مدروسة إلى توقيع اتفاقيات مع دول عربية وإفريقية، لتفعيل إجراءات الاستثمار فى قطاع الدواء.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة استراتيجية مستقبل الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور تامر عصام إن هيئة الدواء تسعى إلى تحقيق الصادرات المصرية فى هذا المجال، وهو ما يلزم التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع منتج الدواء المصري فى الخارج.

وأشار إلى أن المواطن المصرى من حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب له، ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولى فى طريق التصدير.

وأوضح أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الاستراتيجية التى تعمل عليها جميع الجهات بالدولة، لاسيما وأن هذه الصناعة تقدر بنحو ١٧٠ مليار جنيه، وتحديدًا في مجال المستحضرات البشرية.

وقال، خلال جلسة مجلس الشيوخ، إن عدد المصانع التى تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو 174 مصنعًا قائمًا وعدد خطوط الإنتاج الآن وصلت لنحو 720 خطًا وهى خطوط متميزة.

واستطرد: هناك خطة استراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر، لاسيما وأن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام.

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أننا نعمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات، وهو ما نعمل على تحقيقه في ٢٠٢٥، قائلًا: بالتوازى نعمل أيضًا على البحث والتطوير، وقد ساعدتنا فى ذلك التجارب السريرية والتى تم تنظيمها وفقًا للتشريع.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أهمية المشروع القومى لمشتقات البلازما، لافتًا إلى أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال.

وقال: لدينا صناعة دواء عملاقة ولكن ينقصنا التسويق، ونعمل بشكل واسع على تحقيق هذه الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية.