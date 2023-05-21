الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

زوبع
زوبع

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".

قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع و13 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشف أمر الإحالة عن أن كلًا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 نشروا أخبارًا كاذبة داخل مصر وخارجها ضد أمن المواطنين، وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى حمزة زوبع اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان محاكم بدر

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

سيدة في دعوى خلع: "كان بياخد فلوسي يصرفها على مراته الثانية.. وكسر دماغ بنتي"

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفقا للكتاب الدوري

شروط سفر الحجاج خلال موسم الحج 2023

رجل يذبح زوجته في الغردقة.. ومصدر طبي: على قيد الحياة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى