كاتب صحفى: 150 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب والأمور الخدمية بـ"حياة كريمة"

قال زكي القاضي الكاتب الصحفي ، إن مشروع "حياة كريمة" أحد المشروعات العظيمة، موضحا أنه في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والتأثير على كل الدول ذات الاقتصاديات الأضخم من الدولة المصرية ولديها مصادر دخل متعددة، لكن مصر لديها التزام إنسانى.

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعزز هذا الإطار من أجل استكمال هذه المبادرة الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى خاصة التي تخدم أهالينا في الصعيد.

وأوضح الكاتب الصحفي أن تمويلا بقيمة 150 مليار جنيه تم توزيعه بين قطاعات هامة مختلفة تخص المبادرة مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والأمور الخدمية مثل نقاط الإطفاء وتطوير شبكة الطرق وغيرها، والدولة المصرية رغم المشهد الاقتصادي العالمى والذي تأثر كثيرا تواصل العمل على هذه المشروعات المهمة، وهناك خدمات كثيرة لا تزال الدولة ماضية في عزمها لتحقيق كل الالتزامات أمام الشعب المصري.