ممثل "التنسيقية" يطالب بضرورة إسراع إصدار قانون المجالس المحلية

قال أحمد فوزي، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو حزب "مستقبل وطن": "إننا بالفعل أمام إشكالية بغياب المجالس المحلية لأكثر من ١٠ سنوات، حيث أتاح دستور ٢٠١٤ صلاحيات كبيرة، ونحن أمام إشكالية ومعضلة كبيرة جدًا، ونحن أمام التزام دستوري وعلينا أن نسرع في هذا".

وأضاف فوزي، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، أن النظام المناسب هو ٥٠٪؜ قائمة مغلقة، و٥٠٪؜ بنظام الفردي، حتى يمكن اختيار الأمثل، وأن يكون هناك تمثيلًا لكل طوائف الشعب.

وطالب فوزي، بضرورة إسراع إصدار قانون المجالس المحلية، وضرورة مراجعة المقرات الإدارية التى كانت مخصصة للمجالس المحلية.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.