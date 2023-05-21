وكيل تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان الدراسات فى امتحان الإعدادية

اطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على سير الامتحان بجميع اللجان البالغ عددها 408 لجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

ويؤدي، اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالبًا، امتحان مادة الدراسات في 408 لجان على مستوى المديرية، كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية البالغ عددهم 2040 طالبًا في 15 لجنة على مستوى المديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023.

وقد أكد وكيل الوزارة أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مطمئنًا جميع أولياء أمور الطلاب أن الامتحان اليوم في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة.

كما أكد "حسن" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأى محاولات غش.

ووجه وكيل تعليم الغربية بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وسير الامتحان بصورة طيبة.