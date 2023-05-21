الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان الدراسات فى امتحان الإعدادية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على سير الامتحان بجميع اللجان البالغ عددها 408 لجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

ويؤدي، اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالبًا، امتحان مادة الدراسات في 408 لجان على مستوى المديرية، كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية البالغ عددهم 2040 طالبًا في 15 لجنة على مستوى المديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023.

وقد أكد وكيل الوزارة أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مطمئنًا جميع أولياء أمور الطلاب أن الامتحان اليوم في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة.

كما أكد "حسن" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأى محاولات غش.

ووجه وكيل تعليم الغربية بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وسير الامتحان بصورة طيبة.

وكيل تعليم الغربية شكاوى امتحان مادة الدراسات الإعدادية

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

سيدة في دعوى خلع: "كان بياخد فلوسي يصرفها على مراته الثانية.. وكسر دماغ بنتي"

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفقا للكتاب الدوري

شروط سفر الحجاج خلال موسم الحج 2023

رجل يذبح زوجته في الغردقة.. ومصدر طبي: على قيد الحياة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى