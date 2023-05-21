الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب "الكرامة": نرفض بعض المظاهر التى تعيق حركة الأحزاب السياسية

حامد جبر، عضو مجلس
حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب "الكرامة"

أكد حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب "الكرامة"، رفض بعض المظاهر التي تعيق حركة الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أنه في فترة من فترات العمل السياسي في الستينيات كان الحزب الوحيد الذي يحكم هو حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، الذي كان مكونه الرئيسي تحالف قوى الشعب العاملة. 

وأضاف شعبان، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، أن هذا التحالف استطاع أن يستنهض الأمة لتقف في وجه العدوان الصهيوني عام 1967، وجيّشت كل الأمة المصرية مع الأمة العربية في محاولة لإزالة آثار هذا العدوان.

وأوضح عضو مجلس أمناء حزب "الكرامة": "المشكلة ليست في تعدد الأحزاب أو انفرادها، ولكن في الهدف وتحديده وكيف نستطيع أن نصنع تجربة حقيقية تتعامل مع الظروف المتغيرة".

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

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