ضبط 1500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فضلاً عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبدالرحمن، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٤٢٠٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٦٠ شيكارة حبيبات بلاستيك (بولي ايثيلين) زنه الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو حبيبات بلاستيك (بولي ايثيلين) مجهولة المصدر على ذمة المحضر، تحرير المحضر رقم ٤٢٠٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٢٠٨ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، تحرير المحضر رقم ٤٢٠٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

كما تم المرور على محطات الوقود بدائرة الإدارة لضبط الأسعار والوقوف على أرصدة المواد البترولية و خاصه السولار في ظل موسم الحصاد واحتياج المواطنين للسولار ولا يوجد اختناقات بالمحطات ولا يوجد مخالفات بالمحطات أثناء مرور الحملة.

وتم المرور علي المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم توريد القمح ٢٠٢٣ ( صوامع وبنكر العاشر من رمضان) لتذليل أي عقبات تواجه الموردين والتأكد من إلتزام الجهات المسوقه بالضوابط المنظمه لاستقبال القمح المحلي والقرارات الوزارية الخاصة بتوريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٣.