عضو "أمناء الحوار الوطني": جميع الحاضرين بالجلسات يتساوون في الوطنية

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جميع الحاضرين في جلسات الحوار الوطني يتساوون في الوطنية، وإلا ما كانوا تجمعوا في هذه الجلسات.

وأضافت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني: "نأمل في تقابل طموحات الأحزاب ككل سواء المعارضة أو المؤيدة.. وأرى أن المعارضة تتحدث وكأنها تملك صك الوطنية والآخر عكسها، ولكن جميعنا لديه عقيدة سياسية وعلى الجميع دعمه".

وأضافت عضو مجلس الأمناء، أن التعددية تعني أن يكون المعارض والمؤيد بجانب بعضهم البعض وليس أن ينفرد مسمى معين على الساحة السياسية، وكلنا أصحاب قضية وطنية واحدة ونريد أن يكون هناك تشاركية وننتقل إلى مسرح سياسي جديد يجمعنا في الجمهورية الجديدة.

واستطردت: "أطمع أن تكون لجنة الأحزاب التي ستشكل أن يكون قانونها يختلف عن التي كانت في عهود سابقة، ويكون بها أشخاص ذو حيثية قادرين على تحديد من يجوز أن يكون على المسرح السياسي ومن لا يجوز أن يكون على هذا المسرح".

واستكملت: "نرى أنه بالضرورة أن يكون هناك صحف وإعلام يعبر فيه الجميع، وأطالب المعارضة أن تكون على القنوات الفضائية مثل الآخرين".

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.