الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة متحللة لسيدة مجهولة الهوية بمصرف غزالة بالشرقية

جثة
جثة

عثر أهالى قرية غزالة بالشرقية، على جثة متحللة لسيدة، طافية بمصرف القرية، وتم انتشالها وإخطار الأجهزة الأمنية للتحقيق والوقوف على ملابسات وفاتها.

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، يفيد بعثور الأهالى على جثة متحللة لسيدة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر حوالي 35 عاما، بمصرف قرية غزالة بدائرة مركز الزقازيق

وتم نقل  الجثة لمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية العثور على جثة التحقيقات غزالة

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