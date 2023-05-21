اليوم.. الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة البوكر 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" لعام 2023، في احتفالية تنظم في أبوظبي اليوم الأحد، على أن يتم بثها افتراضيا، وسيحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار، فضلا عن 10 آلاف دولار سيحصل عليهم كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة.

في أول مارس الماضي، كشف عن روايات القائمة القصيرة بدورتها السادسة عشرة، بمؤتمر صحفي عقد افتراضيا، حيث كشف محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة، وجاءت كالتالي: "حجر السعادة" للكاتب العراقي أزهر جرجيس، والصادرة عن دار الرافدين للنشر، "كونشيرتو قورينا إدواردو" للأكاديمية والروائية الليبية نجوى بن شتوان، والصادرة عن منشورات تكوين - العراق، "مَنّا" للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد، والصادرة عن دار الدواية للنشر والتوزيع، "أيام الشمس المشرقة" للكاتبة والروائية والأكاديمية المصرية ميرال الطحاوي، والصادرة عن دار العين للنشر، "الأفق الأعلى" للكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد، والصادرة عن منشورات ميسكلياني - الإمارات بسخرية سوداوية، و"تغريبة القافر" للشاعر والروائي العماني زهران القاسمي، والصادرة عن دار رشم.

وبحسب محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم؛ فإن القائمة القصيرة لهذه السنة (2023) تتميز بتنوع كبير في المضامين، فمن تفسخ مجتمع ما بعد الحرب والصراعات الطائفية، ووقوع عبء هذا التفسخ على الطفولة وعلى البسطاء من الناس، كما في رواية "حجر السعادة"، إلى أسطورة الماء وتجلياتها في ذاكرة الناس ومخيالهم الجماعي كما في رواية "تغريبة القافر".

وتابع: ومن عوالم الهجرة وتقلبات الإنسان بين أعطاب المكان الأصل وعنف مكان النزوح، كما في رواية "أيام الشمس المشرقة"، إلى صراع الإنسان مع الظلم والاستبداد السياسي الذي لا يغلق باب جحيم الحاضر حتى يفتح باب جحيم المستقبل، كما في رواية "كونشرتو إدواردو قورينا"، ومن أهوال اللقاء مع الموت والحب ومع تقاطعاتهما الدائمة، كما في رواية "الأفق الأعلى"، إلى عوالم الصحراء بين جنوب الجزائر وشمال مالي، عندما يحولها الجفاف والمجاعة والوضع القبلي إلى مرآة تعكس جبروت الصحراء وهشاشتها في آن، كما في رواية "مَنّا".

ومن جهته، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: تحفر روايات القائمة القصيرة لهذه الدورة في خبايا الحياة العربية بتنوعاتها الإثنية وتنغيماتها الثقافية المتداخلة؛ لتسبرها من زوايا تعكس الحنين إلى الماضي في بعض الأحيان، وتبدد الآمال والأحلام في حيوات عربية حطمتها السياسة، وظروف الحياة القاهرة في أحيان أخرى على مستوى الفرد والجماعة. يميز هذه القائمة تنوّعها الجندري، وبروز أصوات روائية غير مكرّسة على الساحة الأدبية العربية، مما يدلّ على حيوية الحياة الثقافية العربيّة على الرغم من كل المعوّقات التي تواجهها.