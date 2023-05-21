الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة شؤون القدس: اقتحام بن غفير للأقصى استهتار إسرائيلي رسمي بالعالم

اقتحام بن غفير للأقصى
اقتحام بن غفير للأقصى

قالت وزارة شؤون القدس بالحكومة الفلسطينية، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى . 

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى، للمرة الثانية، في ساعة مبكرة من الصباح وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولة مدانة ومكشوفة لتغيير الوضع القائم فيه، ومحاولة من حكومة الاحتلال لتفجير الأوضاع.

واعتبرت وزارة شؤون القدس، أن الاقتحام هو بمثابة استهتار إسرائيلي رسمي بالعالم أجمع، وقالت "لقد ضرب بن غفير عرض الحائط كل الإدانات العربية والإسلامية والدولية، من خلال اقتحامه المتجدد.

- حكومة الاحتلال تسعى لتفجير حرب دينية 

وأشارت إلى سعي حكومة الاحتلال إلى تفجير حرب دينية من خلال ما تسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية، ومن خلال انعقاد حكومة الاحتلال نفسها في حائط البراق.

وأضافت: ما جرى من اقتحام خطير من بن غفير وانعقاد حكومة الاحتلال في حائط البراق يستدعي من المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في التعامل مع الانتهاكات المستمرة للمقدسات في القدس قبل فوات الأوان.

- تحية إلى المرابطين في القدس

ووجهت وزارة شؤون القدس التحية إلى المرابطين في القدس، والذين واجهوا ويواجهون محاولات اقتلاعهم من مدينتهم والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقدساتهم.  

وفي وقت سابق ، أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية ، اقتحام  وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، أن ما يقوم به المستوى السياسي في حكومة اليمين المتطرف، من خلال اقتحاماته هذه، هو اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أي أحقية فيه، وهو جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كما طالبت أبناء شعبنا بشد الرحال والرباط في الأقصى للدفاع عنه.

وزارة شؤون القدس الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحام حرب دينية

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