الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: ضبط 601 طن قمح محلى مهرب

القمح
القمح

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية ـو كأعلاف حيوانية. 

وأكد الأستاذ سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة أنه تم ضبط ٦٠١ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام. 

وأفاد أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من ارتكب ذلك.

وفى محافظة بنى سويف أكد الأستاذ وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف أنه تم ضبط ٣٠ طن قمح مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة كفر الشيخ أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم ضبط ١٠ أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة الغربية أكد محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة ضبط ٤٢ طن قمح محلى مهرب وأكد أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

وصرح الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو ك اعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.

أعلاف حيوانية التموين والتجارة الأقماح المحلية التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

الجامعة الأمريكية تقدم منحًا لطلاب المدارس الحكومية

"كراكة" تكشف عن جثة متحللة لفتاة بمصرف في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى