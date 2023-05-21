التموين: ضبط 601 طن قمح محلى مهرب

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية ـو كأعلاف حيوانية.

وأكد الأستاذ سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة أنه تم ضبط ٦٠١ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام.

وأفاد أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من ارتكب ذلك.

وفى محافظة بنى سويف أكد الأستاذ وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف أنه تم ضبط ٣٠ طن قمح مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة كفر الشيخ أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم ضبط ١٠ أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة الغربية أكد محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة ضبط ٤٢ طن قمح محلى مهرب وأكد أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

وصرح الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو ك اعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.